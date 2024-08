Köthen/Leipzig/MZ. - Der frühere Geschäftsführer des Abwasserverbandes Köthen muss sich am Donnerstag in einem Prozess am Landgericht Leipzig verantworten, in dem es um Schadenersatz in Millionenhöhe geht. Dem im Juli 2019 fristlos Entlassenen wird vorgeworfen, eigenmächtig ohne Beschluss der Verbandsversammlung mit einer Bank Verträge über hochspekulative Finanzprodukte – sogenannte Derivate – für den Abwasserverband Köthen abgeschlossen zu haben.

