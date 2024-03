Die Freie Schule Anhalt in Köthen feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Weil die Kreisstadt die Einrichtung zunächst nicht haben wollte, liegen deren Anfänge in Osternienburg.

Köthen/MZ. - „Alles muss klein beginnen“ – dieser Titel von Liedermacher Gerhard Schöne ist nicht nur das Schullied der Freien Schule Anhalt in Köthen geworden, er steht sinnbildlich auch für die Anfänge der Einrichtung im Jahr 2008. Weil die Stadt Köthen dem Ansinnen einer Freien Schule zunächst nur mit Widerwillen gegenüberstand, haben die heutige Schulleiterin Heike Makk und ihre Mitstreiterin Grit Rosenkranz nach Möglichkeiten und vor allem Räumlichkeiten gesucht, wo sie ihr Projekt in die Tat umsetzen konnten.

Mit offenen Armen empfangen

Fündig geworden sind sie schließlich in Osternienburg, „wo Ortsbürgermeister Gerd Bartosch uns mit offenen Armen empfangen und ausreichend Räume für 26 Schüler, eine Schulleiterin und eine Klassenlehrerin hatte“, wie Heike Makk bei der Feier anlässlich des Festjahres zum 15-jährigen Bestehen, das mit einem Gottesdienst in der Jakobskirche im September 2023 begonnen hatte, rekapitulierte.

Harter Weg der Anerkennung

Rund 60 Gäste aus Politik, Wirtschaft, vom Förderverein und anderen Schulen waren in die Augustenstraße gekommen, um mit den Lehrern und Schülern der Freien Schule Anhalt zu feiern. Und das mit Eva Feußner (CDU) auch die Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt den Weg in die Freie Schule gefunden hatte, war viele Jahre lang beileibe keine Selbstverständlichkeit, denn die hiesige Landes- und Kommunalpolitik fürchtete die Konkurrenz zu den staatlichen Schulen. Das hat sich mittlerweile geändert, was man auch daran sieht, dass Landespolitik und Kommunen auch für Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft mit finanzieller Unterstützung einstehen.

Ministerin will wiederkommen

Beispiel gefällig: Die Freie Schule will noch in diesem Jahr damit beginnen, eine neue Mehrzweckhalle für den Sportunterricht und andere Aktivitäten zu bauen. „Es ist noch nicht alles offiziell und die Gespräche mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt laufen noch. Aber wenn ich den Bescheid in den Händen halte, komme ich gern noch einmal wieder“, sagte Ministerin Feußner mit Blick auf die Unterstützung durch das Land.

Und auch die Stadt Köthen, „deren Verhältnis zu uns in der Amtszeit von Oberbürgermeister Bernd Hauschild deutlich besser geworden ist“, wie Heike Makk betonte, hat für das Jahr 2024 eine Fördersumme von 150.000 Euro in ihren Haushalt eingestellt. „Wir bleiben ein verlässlicher Partner und haben diese Summe nicht umsonst in den Haushalt genommen“, versicherte dann auch die neue Bürgermeisterin Christina Buchheim.

Gebrauchte Möbel

Alles das an dieser Stelle noch einmal Revue passieren zu lassen, was Heike Makk in ihrer Rede zum Werdegang der Einrichtung erzählte, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Doch so einige Episoden sind hängen geblieben. Mit den im Laufe der Jahre immer weiter zunehmenden Schülerzahlen wurde das Gründungsdomizil in Osternienburg zu klein „und wir mussten 2011 schweren Herzens doch nach Köthen umziehen“, erinnerte sich die Schulleiterin.

Dabei hat sie auch nicht vergessen, dass der Landkreis der Freien Schule gebrauchte Möbel zum Einrichten der Räume zur Verfügung gestellt hat. „Von denen sind übrigens auch heute noch einige in Gebrauch. Wir setzen eben auf Nachhaltigkeit“, sagte Heike Makk in Richtung von Landrat Andy Grabner, der wie die anderen Gäste am Mittwochnachmittag wahrscheinlich auf einem jener etwas in die Jahre gekommenen Stühle in der Aula gesessen hat.

Gekommen um zu bleiben

Heute ist die Freie Schule Anhalt ein echter Faktor in der Bildungslandschaft von Sachsen-Anhalt oder wie es die Schulleiterin treffend formuliert hat: „Wir sind angekommen“. Gekommen um zu bleiben, könnte man es treffend mit einer anderen Liedzeile der Gruppe „Wir sind Helden“ beschreiben, wenn man sich die stetige Erweiterung am Standort Köthen ansieht. „Vier Millionen Euro haben wir in den Jahren in verschiedene Baumaßnahmen investiert, davon haben wir 80 Prozent aus eigener Kraft aufgebracht. Und das macht uns zu Recht stolz“, erklärte die Schulleiterin.