Frau auf offener Straße von Mann belästigt - Polizei in Köthen sucht nach dem Opfer

Köthen/MZ - Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Opfer einer Straftat, die sich bereits am Freitag, 1. Juli, gegen 10 Uhr in Köthen ereignet hat. An diesem Tag wurde in der Anhaltischen Straße eine ältere Dame durch eine männliche Person belästigt.

Die Belästigung wurde durch eine 20-jährige Zeugin beobachtet. Sie trat dem Mann entgegen und forderte ihn nachdrücklich zum Unterlassen seiner Handlungen auf. Des Weiteren informierte sie die Polizei und ließ sich dabei auch durch verbale Beleidigungen des Mannes nicht beirren. Durch ihre Zivilcourage konnte der Täter durch die Polizei vor Ort gestellt und identifiziert werden.

Gegen ihn wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Vor Ort konnte die belästigte ältere Frau jedoch nicht mehr angetroffen werden, da sie bereits mit einem Bus abgefahren war. Zur fraglichen Zeit trug sie rosafarbene Oberbekleidung mit einem floralen Muster sowie eine weiße Hose. Die Polizei bittet nun die Geschädigte, Personen, welche die gesuchte Dame kennen, oder weitere Zeugen der Straftaten Kontakt zum Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen aufzunehmen.

Die Kontaktaufnahme ist unter der Rufnummer 03496/4260 oder unter [email protected] möglich.