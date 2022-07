Förderschule Köthen will für die Kinder einfach da sein - auch wenn Personal fehlt

Pädagogische Mitarbeiter werden überall gebraucht. Vor allem im Umgang mit Kindern, die einen „Mega-Rucksack“ zu tragen haben. Doch auch in der Köthener Hahnemann-Schule tut man sich schwer, alle freien Stellen auch zu besetzen.

Sie ziehen an einem Strang: die pädagogischen Mitarbeiter der Dr.-Samuel-Hahnemannschule in Köthen.

Köthen/MZ - Diese positive Ausstrahlung steckt an. „Bei uns“, verkündet Daniela Anton selbstbewusst und fröhlich, „ist das Glas immer halbvoll.“ Sie weiß: „Wir haben besondere Kinder bei uns.“ Kinder, die gefördert werden müssen, weil ihnen das Lernen schwerer fällt als anderen oder sie in ihrer emotional-sozialen Entwicklung Unterstützung benötigen. Eine Aufgabe für die Dr.-Samuel-Hahnemann-Schule in Köthen, deren Leiterin Daniela Anton ist.