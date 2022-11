Förderscheck über 26.000 Euro - Skiclub Köthen will seine Biathlonanlage erweitern

Bei Sachsen-Anhalts einzigem Biathlonschießstand mit einer angeschlossenen Skirollerstrecke wird gebaut. In Köthen ist die Einzäunung des Schießstandes geplant. Was noch geplant ist.

Der Skiclub Köthen hat unlängst eine Förderung von 26.000 Euro - hier die symbolische Scheckübergabe - von Lotto Sachsen-Anhalt für die Erweiterung der Biathlonanlage in Edderitz erhalten.

Edderitz/Köthen/MZ - Bei Sachsen-Anhalts einzigem Biathlonschießstand mit einer angeschlossenen Skirollerstrecke wird gebaut. Um Biathlon langfristig in der Region zu etablieren, setzt sich der Skiclub Köthen für den Erhalt der Biathlonanlage am Edderitzer See ein. Darüber hinaus möchte man alternative Sportangebote im Außenbereich für Kinder schaffen.