Der Klimawandel setzt dem Schlosspark in Köthen zu. Mehrere Bäume müssen gefällt werden. Nicht in jedem Fall folgt eine Ersatzpflanzung.

Köthen/MZ - „Achtung, Lebensgefahr!“ Schilder mit dieser Aufschrift irritierten so einige Spaziergängerinnen und Spaziergänger im Schlosspark in Köthen. Inzwischen ist klar, was dahintersteckt: Eine rund 100 Jahre alte Robinie unweit des Veranstaltungszentrums musste gefällt werden. Es soll nicht der letzte Baum gewesen sein.