Feuerwehren rund um Aken werden wegen Gebäudebrand alarmiert und rücken mit einem Großaufgebot aus.

In einer Scheune im Akener Ortsteil Kühren brannte am Sonntagmorgen ein Traktor.

Aken/MZ. - Kurz nach vier Uhr am Sonntagmorgen wurden die Feuerwehren der Elbestadt Aken zu einem vermeintlichen Gebäudebrand in den Akener Ortsteil Kühren alarmiert. Wegen der zu erwartenden Ausmaße des Feuers wurden aus dem Osternienburger Land zudem die Wehren aus ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Reppichau, Osternienburg, Trebbichau sowie aus dem Salzlandkreis die Feuerwehr Groß-Rosenburg alarmiert.