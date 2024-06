Baustellenchaos in Köthen Feuerwehr schlägt Alarm: Baustellenchaos in Köthen sorgt immer wieder für Probleme bei Einsätzen

In Köthen sind drei Ost-West-Tangenten mit einmal gesperrt. Die Zahl an Baustellen und Straßensperrungen war noch nie so groß. Mit der Teichgasse kam am Montag die nächste Vollsperrung hinzu. Mit Folgen. Auch für die Feuerwehr. Die fordert beispielsweise halbseitige Parkverbote.