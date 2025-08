Zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Köthen am Dienstag ausrücken.

Feuerwehr Köthen ist doppelt gefordert - Person steckt in Fahrstuhl fest, Gartenlaube brennt

Einsätze am Dienstag

In Köthen brannte am Montagabend diese Laube.

Köthen/MZ. - Zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Köthen am späten Dienstagnachmittag beziehungsweise am Dienstabend, 5. August, ausrücken. Gegen 17.30 Uhr war die Unterstützung der Kameraden zunächst gefragt, weil eine Person in einem Aufzug im Bahnhof Köthen steckengeblieben war und sich nicht zu helfen wusste. Die Feuerwehr befreite die Person.

Gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte dann zu einem Brand in einer Gartenlaube in der Anlage der Hohenköthener Straße gerufen. Die 31 eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens ist gegenwärtig nicht bezifferbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.