Feuerwehr in Köthen muss junges Reh aus Pool retten

Köthen/MZ - Die Köthener Feuerwehr hat am Montag, 25. Juli, einen jungen Rehbock aus einer misslichen Lage befreit: Buchstäblich ins Wasser gefallen war das Tier, konkret in den Pool eines Einfamilienhauses am Ratswall. Wahrscheinlich habe der Rehbock trinken wollen, sei wegen des niedrigen Wasserspiegels dann aber in das Becken gestürzt, vermutet Sebastian Lorenz, der das Tier heraus holte. Auf das Grundstück habe sich das Reh vermutlich aus den nahen Grünanlagen verirrt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<