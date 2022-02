Feuerwehr im Altkreis Köthen im Dauereinsatz – viel Holz und Ziegel, aber bislang keine Verletzten

Köthen/MZ - Die Feuerwehren im Altkreis Köthen sind seit der Nacht im Dauereinsatz. Sturmtief „Ylenia“ hat Dächer beschädigt, Bäume entwurzelt, Äste abgebrochen, Gelbe Säcke und nicht gesicherte Mülltonnen durch die Gegend gewirbelt.

Auf der Verbindungsstraße von Reinsdorf (Stadt Südliches Anhalt) nach Baasdorf bei Köthen wurden viele große Äste von den Bäumen abgebrochen, die zum Glück aber nur auf die weitläufigen Ackerflächen und Gemüsefelder links und rechts der Straße geweht wurden.

Personen kamen bislang nicht zu Schaden. Und als ob die Kameraden nicht schon genug Arbeit hätten, löste am Donnerstagmittag die Brandmeldeanlage in der Landkreisverwaltung am Flugplatz in Köthen auch noch Fehlalarm aus.