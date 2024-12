In Köthener Weintraubenstraße hat es am Dienstagnachmittag in der vierten Etage gebrannt. Die Köthener Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Jetzt wurden neue Details bekannt.

Feuerwehreinsatz in Köthen: Verletzter Mann hat Brand selbst gelegt - Einweisung in Psychiatrie

In der Köthener Weintraubenstraße brannte es am Dienstag in einer Dachgeschosswohnung.

Köthen/MZ. - Der Mann, der am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr bei einem Wohnungsbrand in der Köthener Weintraubenstraße verletzt wurde, hat das Feuer selbst gelegt. Das erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Es seien in der Wohnung mehrere Brandausbruchsstellen festgestellt worden.