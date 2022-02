Feuerdrama bei Unfall in Osternienburg - Person verbrennt in verunglücktem Daewoo

Osternienburg/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagabend zwischen Pißdorf und Osternienburg eine Person in einem Auto verbrannt. Das hat die Polizeiinspektion Dessau am Sonnabend mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Daewoo gegen 20 Uhr die Kreisstraße 2096 zwischen Pißdorf und Osternienburg befahren. Im Bereich des Ortseinganges von Osternienburg touchierte das Fahrzeug dann eine in der Straßenmitte befindliche Verkehrsinsel, geriet ins Schleudern und prallte in der weiteren Folge gegen einen Baum auf der linken Fahrbahnseite. Aus bislang unklarer Ursache geriet das Fahrzeug in Brand und brannte nahezu vollständig aus. Aus dem Inneren des Daewoo konnte eine Person nur noch tot geborgen werden. Aufgrund des schweren Verbrennungszustandes konnte die Identität bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Der verunfallte Auto. Foto: MZ

Am Lösch- und Rettungseinsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Micheln, Klietzen, Trebbichau und Osternienburg mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Kameraden beteiligt. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Unfallopfers und zum Unfallhergang hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau übernommen, diese dauern an.

Hinweise an die MZ, dass in dem Daewoo eine zweite Person gesessen hatte und diese vom Unfallort geflüchtet sei, konnte die Polizei nicht bestätigen. „Dazu gibt es keine Erkenntnisse“, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend.