Gut 50 Kameraden aus verschiedenen Wehren sind am Donnerstagabend zu einem Einsatz im Landgasthof Quellendorf gerufen worden.

Einsatz in der Stadt Südliches Anhalt

Quellendorf/MZ. - Angebranntes Essen hat am frühen Donnerstagabend einen großen Feuerwehreinsatz in Quellendorf ausgelöst. Gegen 17.30 Uhr war ein aktiver Brandmelder im Landgasthof in der Schulstraße gemeldet worden.