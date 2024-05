Am Dienstagnachmittag hat es einen Wohnungsbrand in Aken gegeben. Was über die Ursache bekannt ist.

Zu einem Wohnungsbrand in Aken sind am Dienstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte ausgerückt.

Aken/MZ. - Zu einem Wohnungsbrand in Aken am Schützenplatz ist die Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr gerufen worden. Vor Ort waren die Löscharbeiten bei Ankunft der Beamten schon in vollen Zügen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich bei der Brandursache augenscheinlich um einen technischen Defekt an einem Küchengerät handeln könnte.

Die Beamten stellten es sicher. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar, wie die Polizei mitteilt. Eine Person wurde mit leichter Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.