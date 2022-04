Feuer in Kleingartensparte an der Rüsternbreite in Köthen - Hecke und Laubendach brennen

Köthen/MZ - Gebrannt hat es am Dienstag gegen 18.40 Uhr in einer Köthener Kleingartensparte in der Straße An der Rüsternbreite. Dabei wurde eine mehrere Meter lange Hecke, Maschendrahtzaun und das Dach einer angrenzenden Gartenlaube beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.