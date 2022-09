Feuer im Mischfutterwerk in Pfaffendorf gelöscht

„Die Kapazität des Hydranten hat gerade so gereicht“, sagte Görzigs Wehrleiter Roger Schemmel. 38 Kameraden waren im Einsatz.

Feuerwehrleute bei Mischfutter und Landhandel in Pfaffendorf

Pfaffendorf/MZ/WSL - 38 Feuerwehrleute aus Gröbzig, Görzig, Weißandt-Gölzau und Piethen haben am Dienstagnachmittag ein Feuer bei der Firma Mischfutter und Landhandel in Pfaffendorf gelöscht. Wie Geschäftsführer David Stary der MZ sagte, hätten sich Pellets nach dem Pressen entzündet.

Das sei in einem Kühlturm im Keller passiert, in den die Pellets nach der Produktion hineinfallen. „Auf dem Betriebsgelände befindet sich ein Hydrant, dessen Kapazität hat gerade so gereicht“, erklärte Görzigs Wehrleiter Roger Schemmel der MZ.

Vier Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer, während weitere Kameraden die Pellets aus dem Bunker geschafft haben, um dem Feuer die Nahrung zu entziehen. Anschließend habe man die Halle belüftet.