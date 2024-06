Die Veranstalter reagieren. Wegen der unsicheren Wetterlage und vorhergesagter Gewitter finder das Festival Fête de la Musique in Köthen am Freitag im Saal des Veranstaltungszentrums statt.

Unterm Dach statt Open Air in Köthen

Köthen/MZ- Aufgrund der unsicheren Wetterlage und vorhergesagter Unwetter zieht die heutige Fête de la Musique im Schloss Köthen am Freitag kurzentschlossen vom Freien in den großen Saal des Veranstaltungszentrums. Am Programm des Musikspektakels, bei dem Amateur- und Berufsmusiker ohne Honorar auftreten und das Publikum bei freiem Eintritt erfreuen, ändert sich nichts.

Moderiert von Chris Schönburg sind ab 17 und bis 23.30 Uhr zu erleben: Sewing Machine, Rockin‘ Robins, Synthi Project, Big Böörnd und La Liberté. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.