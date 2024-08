Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Köthen gleich doppelt zugeschlagen.

Fenster eingeschlagen, Tür aufgebrochen: Einbrecher dringen in zwei Kfz-Werkstätten in Köthen ein

Die Einbrecher kamen in der Dunkelheit.

Köthen/MZ. - Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Köthen gleich doppelt zugeschlagen. Die Täter hatten es auf zwei Kfz-Werkstätten in der Leipziger Straße abgesehen.

Nachdem sie vergeblich versucht hatten, zwei Gebäudetüren aufzuhebeln, drangen sie über eine zuvor zerstörte Fensterscheibe in eines der Objekte ein. Hier entwendeten sie ein Fernsehgerät und ein Staubsauger. Bei der Absuche des Tatortes konnte das Diebesgut durch die Polizeibeamten jedoch in unmittelbarer Nähe wieder gefunden werden. Der entstandene Sachschaden beträgt trotzdem 3.000 Euro.

In einem zweiten Fall hatten sich die Unbekannten über eine aufgebrochene Tür Zutritt zu einem Nebenraum eines Werkstattgebäudes verschafft. Nachdem sie sich augenscheinlich darin umgesehen hatten, verließen sie diesen unverrichteter Dinge wieder. Die Kriminalpolizei war zur Spurensuche vor Ort im Einsatz. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nach Angaben der Ermittler sehr wahrscheinlich. Ob die Täter bei den Einbrüchen gestört wurden, ist offen.