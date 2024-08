Der Vandalismus geht weiter: Ein Stromversorgungskasten und ein Kiosk auf dem Markt in Aken sind in der Nacht zu Mittwoch mit Buchstaben und Zahlen beschmiert worden.

„Feierabend, Disco, Joints“: Stromverteiler und Kiosk in Aken mit schwarzer Farbe beschmiert

Eine der Schmierereien in Aken.

Aken/MZ. - Ein Stromversorgungskasten und ein Kiosk auf dem Markt in Aken sind in der Nacht zu Mittwoch mit Buchstaben und Zahlen beschmiert worden. Auf den Kiosk soll nach MZ-Informationen eine Polizei-feindliche Zahlenkombination geschrieben worden sein, auf den Stromverteiler mit schwarzer Farbe die Buchstaben FDJ.

Das Kürzel steht in diesem Fall wohl nicht für die DDR-Jugendorganisation, unter Jugendlichen bedeute es angeblich scherzhaft „Feierabend, Disco, Joints“. Das Polizeirevier gab den Schaden mit 1.500 Euro an. Die Polizeiinspektion ermittelt in Aken seit Wochen wegen politisch motivierter Schmierereien wie Hakenkreuze und Sigrunen.