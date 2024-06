Fast vier Jahrzehnte unterrichte Andreas Hardelt an Musikschule

Köthener Vollblutmusiker geht in Ruhestand

Seit 2008 leitet Andreas Hardelt die Musikschule in Köthen.

Köthen/MZ. - Diesen Satz hört Andreas Hardelt in letzter Zeit häufiger: „Sie bleiben uns doch als Lehrer erhalten?“ Das Fragezeichen ist hörbar: „Oder?“ Er zuckt dann mit den Schultern, lächelt. Er weiß es noch nicht. Diese Entscheidung, sagt er, wolle er treffen, wenn es so weit ist. Wenn er tatsächlich im Ruhestand sei. Zum 31. Dezember dieses Jahres geht er. Dann verlässt der 66-Jährige die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Köthen, die er seit langem leitet.