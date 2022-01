Fasanerie in Köthen: Unbekannte haben diese Meerschweinchen in der Kälte ausgesetzt

Köthen/MZ - Ein glückliches Ende nimmt die Geschichte zweier Meerschweinchen, die unweit des Tierheims in der Fasanerie in Köthen ausgesetzt wurden. Ein Spaziergänger hatte die Tiere am ersten Weihnachtsfeiertag gefunden. Ein Student der Hochschule Anhalt möchte den beiden nun ein neues Zuhause schenken. Bis dahin müssen die Meerschweinchen aber erst von Ungeziefer befreit werden.

Sie werden im Tierheim versorgt. Eine Tierärztin gibt die Nager anschließend zur Vermittlung frei. Regina Minasch-Elze, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Köthen/Anhalt und Umgebung, ärgert sich darüber, dass die beiden einfach ausgesetzt wurden. „Diese Tiere sind ganz empfindlich gegen Kälte am Bauch. Die überstehen Minusgrade nicht.“

Das Tierheim hätte bei einer Vermittlung helfen können. Neue Halter für Kleintiere zu finden, ist erfahrungsgemäß nicht schwierig. Ein „im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen“, ist verboten. Das besagt das Tierschutzgesetz.Foto: Stefanie Greiner