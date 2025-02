Köthen. - Seit 1994 begleitet stern TV die Familie Ritter aus Köthen und dokumentiert dabei Themen wie Verwahrlosung, Fremdenfeindlichkeit, Kriminalität, Gewalt, Drogenmissbrauch und Alkoholismus. Aus diesem Anlass werden auf dem YouTube-Kanal von stern TV neue Folgen mit unveröffentlichten Szenen gezeigt.

Die achte Folge handelt von dem Tierdiebstahl im Tierpark Köthen. Christopher Ritter wird verdächtigt, die Tiere gestohlen zu haben.

Karin Ritter über Tierpark-Diebstahl: Sohn Christopher und Enkelin Jasmin verwickelt

Im Februar 2019 wurde Karin Ritter von unbekannten Anrufern nach eigenen Angaben bedroht und belästigt. Der Grund: ihr Sohn Christopher soll zwei Tage zuvor mit einem Komplizen in den Köthener Tierpark eingebrochen sein und mehrere Tiere gestohlen haben.

Die Tiere sollten darauf in der Wohnung von Karin Ritter beherbergt werden. Nach ihren Aussagen hatte Christopher zwei Papageien, vier Meerschweinchen, ein Chinchilla und einen Hasen dabei. Als sie davon erfuhr, schmiss sie Sohn Christopher mitsamt den Tieren aus der Wohnung. Wo die Tiere schließlich untergekommen sind, wusste Karin Ritter nicht.

In einem Interview mit stern TV offenbarte sie, dass auch ihre Enkelin Jasmin bei dem Diebstahl im Tierpark dabei gewesen war. Dabei wollte Jasmin im besagten Tierpark eigentlich ein Praktikum machen und dort eine Ausbildung anfangen.

Das war aber nicht ihre erste Straftat, denn wie Karin Ritter erzählte, war Jasmin auch bei einem Raubüberfall dabei, weswegen Norman Ritter zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 2019 in Untersuchungshaft saß.

Nach Tierpark-Diebstahl: Jasmin Ritter bricht mit ihrer Oma und ihrem Namen

Nachdem Karin Ritter ihre Enkelin verraten hatte, wollte die damals 19-jährige Jasmin Ritter keinen Kontakt mehr zu ihrer Oma haben. Auch den Namen Ritter wollte sie abgeben. Sie bezichtigte ihre Oma, dass sie gezwungen worden sei, Straftaten zu begehen, darunter der Diebstahl der Tiere aus dem Tierpark in Köthen.

Mit dem Auszug bei ihrer Oma begann für Jasmin Ritter ein neues Kapitel. Sie zog in ihre erste eigene Wohnung und wollte eine Ausbildung anfangen.

Erneuter Umzug in Augustenstraße stellt Familie Ritter vor Herausforderung

Acht Wochen nach dem Raub im Tierpark war Christopher Ritter wegen einer Justizpanne immer noch auf freiem Fuß. Seine Freiheit verbrachte er mit exzessivem Konsum von Alkohol, der schon in den frühen Morgenstunden begann. Er sah aber selbst ein, dass er ein Problem hatte und wollte sich in eine Langzeittherapie über zwei Jahre begeben.

Sohn Christopher war 2019 aber nicht die einzige Sorge von Karin Ritter, denn nur wenige Tage zuvor starb ihr Ex-Mann Bernd Ritter. Christopher war der Meinung, dass sein Vater „totgeprügelt“ wurde. Doch der Obduktionsbericht bescheinigte eine natürliche Todesursache.

Und das nächste Problem nahte bereits: Die ganze Familie musste wieder zurück in das Wohnheim in der Augustenstraße in Köthen, denn dort waren die Bauarbeiten fertiggestellt worden. Zurück wollte sie nicht, denn es gab neue Regeln. Von 6 bis 18 Uhr durften die Bewohner nicht ins neue, renovierte Haus. Eine andere Wohnung kam auch nicht infrage, denn Vermieter in Köthen wollten niemanden der Familie Ritter als Mieter haben.

Der 8. Teil der "Familie Ritter"-Doku ist ab sofort bei YouTube zu sehen.

Die neunte Folge erscheint am 2. März auf dem YouTube-Kanal von stern TV.