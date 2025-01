Die berüchtigte Familie Ritter aus Köthen in Sachsen-Anhalt trauert um Norman Ritter, der am 15. Januar verstorben ist. Auf einer Spendenplattform ruft sie zu Spenden für die Beerdigung auf.

Köthen. - Wenige Wochen nach dem Tod von Norman Ritter hat seine Familie eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um die Kosten für seine Beisetzung zu finanzieren. „Wer ihn kannte, kann gern einen Teil dazu beitragen und etwas zugeben“, heißt es in der Beschreibung.

Lesen Sie auch: „Raus mit die Viecher!“ - Neue Folge zeigt Familie Ritter aus Köthen zwischen Hitlergruß und Prügelattacken

Spendenkampagne für Norman Ritter: Familie trauert und bittet um Unterstützung

Die Familie hat für die Bestattung des 40-Jährigen ein Spendenziel von 5.000 Euro gesetzt. Bisher sind über 700 Euro zusammengekommen.

Lesen Sie auch: 30 Jahre Skandal-Geschichten - Diese Videoaufnahmen wurden nie zuvor gezeigt

„Er war nicht nur irgendwer, sondern für uns Bruder, Onkel und auch Papa“, schreiben die Angehörigen auf der Plattform „gofundme“. „Er hinterlässt eine große Lücke in unseren Herzen.“

In einem kürzlich geteilten TikTok-Beitrag verrät Norman Ritters Nichte Jasmin Ritter, dass auch Trauerkarten an eine Packstation in Köthen geschickt werden können. In ihren TikTok-Livestreams machte sie in den vergangenen Tagen gemeinsam mit ihrer Tante Ivonne ihre Follower auf die Spendenkampagne aufmerksam.

Norman Ritter: Vom TV-bekannten Familienmitglied zum dritten tragischen Todesfall

Norman Ritter war ein bekanntes Gesicht, insbesondere weil „Stern TV“ über Jahre hinweg immer wieder über ihn und seine Familie berichtete. Gewalt, Rechtsextremismus und das Wohnen in einer Obdachlosenunterkunft prägten das Leben der Familie Ritter.

Bereits in jungen Jahren nannte Norman Ritter sich selbst einen Alkoholiker. Unter anderem aufgrund dieser Sucht hatte er in seinem Leben nie richtig gearbeitet. Seine gesundheitliche Situation verschlechterte sich durch eine Leberzirrhose und eine Herzschwäche zunehmend. Am 15. Januar 2025 verstarb er im Klinikum Köthen.

Lesen Sie auch: Karin Ritter - ein leiser Abschied: "Sie war für ihr Elend selbst verantwortlich"

Nach dem Tod seiner Mutter Karin Ritter im Jahr 2021 und des Bruders Andy im Jahr 2023 ist Norman bereits das dritte Mitglied der Familie, das in den vergangenen Jahren starb.