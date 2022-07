Falscher Anruf von Europol - Junge Frau aus Köthen verschickt Gutscheincodes über 700 Euro

Köthen/MZ - In Köthen ist es am Dienstag zu einem weiteren Fall von Telefonbetrug gekommen. Diesmal traf es eine 22-jährige Frau aus der Bachstadt. Sie hatte gegen 15.30 Uhr über eine ausländische Telefonnummer einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Europäischen Polizeiamts (Europol) erhalten.

In englischer Sprache wurde ihr erklärt, dass eine Person unter Nutzung ihrer Identität im Ausland mehrere Konten eröffnet habe. Um diese sperren zu können, solle die 22-Jährige Guthabenkarten im Wert von 700 Euro erwerben und die Codes an eine vorgegebene Mailadresse senden. Dieser Aufforderung kam sie guten Glaubens nach.

Polizei in Anhalt-Bitterfeld warnt vor englischsprachigen Ansagen vom Band

Die Polizei warnt aktuell vor derartigen Anrufen, bei denen sich Betrüger am Telefon als Mitarbeitende von Polizeibehörden ausgeben und versuchen, durch geschickte Gesprächsführung ihre Gegenüber zu manipulieren und so an ihr Geld zu gelangen. Oft kommen die englischsprachigen Ansagen von einem Band. Vor Telefonbetrug könne man sich schützen, indem man sofort auflege, wenn man eine Bandansage höre.