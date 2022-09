Fahrradkorso rollt erneut durch Köthen

Mit einer Aktion am 24. September soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass mehr getan werden muss, damit junge Radfahrerinnen und Radfahrer in Köthen selbstständig unterwegs sein können.

Köthen/MZ/sgr - Unter dem Motto „Für kinder- und fahrradfreundliche Orte“ laden der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Vorsitzende des Gemeindeelternrates, Christiane Lange, am Samstag, 24. September, in Köthen zu einem Fahrradkorso für Kinder und Familien ein. Los geht es um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Hier können Plakate für Gepäckträger gestaltet werden. Um 15 Uhr startet der Korso zu einer rund fünf Kilometer langen Fahrt.

Sicher für Radfahrer findet Stephan Marahrens, der ADFC-Vorsitzende in Dessau, die Bachstadt nicht gerade. Vor allem für Kinder. Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass mehr getan werden muss, damit junge Radfahrerinnen und Radfahrer in Köthen selbstständig unterwegs sein können. „Anliegen der Familien ist, dass Kinder sicher von der Schule zu ihrem Hobby oder nach Hause fahren können“, sagt Christiane Lange. Das sei in Köthen längst nicht überall möglich.

In kinderfreundlichem Tempo geht es über die Linden-, Augusten-, Weintrauben- und Friedhofstraße über Joachimiallee und Bernburger Straße. Der Fahrradkorso rollt weiter über die Stift- und Theaterstraße. Ziel ist der Spielplatz im Schlosspark. Abgesichert wird die Aktion von der Polizei.

Vor einem halben Jahr starteten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ihren Fahrrädern in Köthen schon einmal zu einer solchen Tour.