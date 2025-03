In der Köthener Fasanerie hat am Mittwoch ein teilweise entkleideter Mann für Aufregung gesorgt.

Exhibitionist in der Köthener Fasanerie - Polizei ermittelt wegen Belästigung

Zwischenfall am Mittwoch

Blick in die Fasanerie.

Köthen/MZ. - In Köthen durchquerte eine 47-jährige Frau am Mittwoch gegen 7 Uhr zu Fuß die Parkanlage „Fasanerie“. Etwa mittig der Grünanlage wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der zum Teil entkleidet in einiger Entfernung wartete.

Die Frau schenkte ihm keine Beachtung und ging weiter. Der Mann konnte zwischen 40 und 50 Jahre alt beschrieben werden. Gegen ihn wird nun wegen Belästigung durch exhibitionistische Handlungen ermittelt. Das Gesetz sieht dafür ein Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe vor.