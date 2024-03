Unter dem Motto „Es ist 5 vor 12“ ruft das „Bündnis offenes Köthen“ (BOK) am Samstag, 2. März, zu einer Demonstration auf. Start ist 10.30 Uhr auf dem Bahnhofvorplatz.

Köthen/MZ. - Unter dem Motto „Es ist 5 vor 12“ ruft das „Bündnis offenes Köthen“ (BOK) am Samstag, 2. März, zu einer Demonstration auf. Diese soll „ein Zeichen gegen Rassismus, Extremismus, Antisemitismus und andere Formen von Menschenfeindlichkeit“ setzen.

Die Demonstration startet 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Köthen und endet auf dem Marktplatz. Das „Bündnis offenes Köthen“ ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, demokratischen Parteien, Institutionen und Vereinen der Stadt Köthen.

„Wir laden alle Engagierten in unserer Stadt ein, unserem Bündnis beizutreten, und wollen Menschen aufrufen, sich laut für die Demokratie in unserem Land einzusetzen“, heißt es in der Ankündigung.