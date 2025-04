Köthen/MZ/her. - „Der erste Tag ist immer total aufregend.“ Am Dienstag hat Birgit Hedicke wieder so einen aufregenden Tag erlebt. Sie stand das erste Mal in dieser Saison mit ihrem „Spargelmobil“ auf dem Wochenmarkt in Köthen. Rechtzeitig vor dem Osterwochenende gibt es damit wieder Spargel aus Wulfen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.