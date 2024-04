Straßenbau in der Stadt Südliches Anhalt Erste Schritte zur neuen Ortsdurchfahrt in Glauzig

Nach langer Wartezeit haben die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Glauzig begonnen. Die Baustrecke von 500 Metern wird in drei Abschnitte geteilt. Der erste befindet sich am Freibad.