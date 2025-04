Die Frist zur „Nachfragebündelung“ in Köthen endete am 22. Februar. Die MZ hat nachgefragt, jedoch keine Zahlen zur Akquise bekommen.

Erste Frist ist verstrichen - Was die „Deutsche Glasfaser“ zum Netzausbau in Köthen sagt

Köthen/MZ/WSL. - Die Firma „Deutsche Glasfaser“ hatte im August 2024 angekündigt, ab Mitte September in Köthen mit der Akquise von Kunden für einen Glasfaseranschluss zu beginnen. Wenn sich bis Mitte Dezember 2024 mindestens ein Drittel der rund 4.600 Haushalte in der Kernstadt per Vertrag für den Anschluss entscheide, wolle man in Köthen ein Glasfasernetz bauen.