Bevor die letzten Kilometer der B6n zwischen der Autobahn 9 und Köthen asphaltiert werden, müssen vier Brücken errichtet werden. Mit welchen Kosten und in welchen Zeiträumen das geschehen soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quellendorf/MZ. - Der Zeitplan steht. In anderthalb Jahren soll der Anschluss der B6n an die A9 bei Thurland fertig sein. An mehreren Stellen der Bundesstraße wird derzeit gebaut. Im Juli soll ein weiteres Teilstück fertig werden.