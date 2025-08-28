Die Feuerwehren aus dem Altkreis Köthen kommen nicht zur Ruhe.

Erneut Waldbrand im Diebziger Busch - Feuerwehren sind am Mittwoch zum dritten Mal gefordert

Diebzig/MZ. - Zum dritten Mal innerhalb der letzten beiden Wochen mussten die Feuerwehren des Osternienburger Landes am Mittwochnachmittag ausrücken, um einen Waldbrand im Diebziger Busch zu bekämpfen.

Etwa ein Hektar Wald stand laut Einsatzleiter Jan Hesse in Flammen. Unterstützung bekamen die Einsatzkräfte des Osternienburger Landes zudem von der Feuerwehr aus Aken.