Engpässe bei Feuerwehr Aken: „Wir kommen mit unserer Einsatzkleidung langsam ans Limit“

Am Montag musste die Feuerwehr eine Stallung in Susigke löschen. Gerade beim Innenangriff bleiben auf der Kleidung Rußpartikel zurück.

Susigke/MZ - Die Akener Feuerwehr ist am Montag noch lange im Einsatz gewesen. Bis 21 Uhr dauerten die Löscharbeiten in Susigke, wo eine Stallung in der Lindenstraße am frühen Nachmittag Feuer gefangen hatte. Ein Übergreifen der Flammen konnte gerade noch rechtzeitig verhindert werden (die MZ berichtete).