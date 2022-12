Eisenbahnfreunde Aken feiern 25-jähriges Vereinsbestehen

Aken/MZ - Ein Vierteljahrhundert gibt es den Verein der Eisenbahnfreunde Aken schon. Vor 25 Jahren, am 6. Dezember 1997, hat sich der Verein gegründet. Mit einer kleinen Feier haben die Vereinsmitglieder ihr Jubiläum nun am vergangenen Wochenende zelebriert. Ganz gemütlich wurde mit den Wegbegleitern der vergangenen Jahre im Fährhaus in Aken gefeiert.