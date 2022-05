Einwohnerfrust über hohe Verkehrsbelastung in Ziebigk: Ist eine Lösung in Sicht?

Ziebigk/MZ - Ziebigk in der Stadt Südliches Anhalt ist ein kleiner Ort. Etwa 50 Menschen leben hier. Und doch begegnet man im Dorf halb Deutschland. Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Leipzig, Magdeburg, Berlin, Osnabrück und München fahren an diesem Tag binnen weniger Minuten durch den Ort. Die Kreuzung, an der sich die verschiedenen Arme der Ziebigker Straße treffen, passieren die meisten davon nicht eben langsam. Und die Fahrer schauen etwas irritiert an diesem Tag.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<