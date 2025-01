Die Kameraden der Köthener Feuerwehr werden am Dienstagabend zu einem Gebäudebrand in der Mühlenstraße gerufen. Nachbarn hatten einen ausgelösten Rauchmelder bemerkt.

Einsatz in der Mühlenstraße: Gegenstände auf heißer Herdplatte liegen gelassen

Die Feuerwehr war am Dienstag gefordert.

Köthen/MZ/dho. - Zu einem Einsatz unter dem Stichwort „Gebäudebrand“ in der Mühlenstraße sind Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Köthen am Dienstagabend gerufen worden. Nachbarn hatten gegen 19.45 Uhr einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus bemerkt.