Die Freie Schule Anhalt pflegt eine Partnerschaft mit einer Mädchenschule in Tansania. Bei einem Themenabend berichten Heike und Ferenc Makk von ihrer Reise dorthin. Was sie aus Afrika mitgebracht haben und wie es weitergehen soll.

Einmal Tansania und zurück: Was Köthener bei einer Reise zu Partnerschule in Afrika erleben

Freie Schule Anhalt in Köthen

Heike Makk umringt von Schülerinnen beim Besuch in Tansania im November 2023. Die Mädchen hatten viele Fragen, etwa zum Leben in Deutschland.

Köthen/MZ. - „So etwas Schönes erlebt man selten“, sagt Ferenc Makk, als er sich an die Ankunft in der Mädchenschule „Mufindi Girl’s Secondary School“ in Tansania erinnert. Herzlich sei gar kein Ausdruck für die Stimmung, die geherrscht habe. Schülerinnen und Schulleitung hätten vor dem Gebäude gewartet, es wurde gesungen und getanzt.