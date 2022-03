Einfach im Einkaufswagen: Dieb klaut teures Gerät aus dem Vorraum eines Baumarktes in Köthen

Köthen/MZ - Mehr als dreist ist ein Dieb in einem Baumarkt in der Langenfelder Straße in Köthen vorgegangen. Wie die Polizei mitteilt, entnahm er am Mittwoch gegen 16 Uhr aus dem Vorraum des Marktes ein noch verpacktes Klimagerät im Wert von 600 Euro, brachte es mit einem Einkaufswagen zu einem auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Ford, lud es in den Kofferraum und flüchtete damit in Richtung Langenfelder Straße.

Zeugen beschrieben den Täter als etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1.75 bis 1.80 Meter groß, schlank und mit kurzen dunklen Haaren. Die am Ford angebrachten Kennzeichen brachte die Polizei leider nicht weiter, sie waren als gestohlen gemeldet.