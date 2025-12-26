Nicole Wieland lädt Alleinstehende am zweiten Weihnachtstag zu einem Festessen in Gröbzig ein. Es gibt Entenbrust und Gemeinschaftssinn. Wie es dazu gekommen ist.

„Eine Geste, die von Herzen kommt“: Warum eine Frau aus Gröbzig am 26. Dezember Fremde zum Essen einlädt

Im Vereinsheim des VfB Gröbzig lädt Nicole Wieland in diesem Jahr wieder zu einem Weihnachtsessen ein. Ein kleiner Tannenbaum darf da nicht fehlen.

Gröbzig/MZ. - Der 26. Dezember ist für die meisten Menschen der Teil des Weihnachtsfestes, an dem alles ein bisschen ruhiger wird. Die Geschenke sind verteilt, die Besuche bei Verwandten absolviert, vom Festtagsessen sind vielleicht nur noch Reste im Kühlschrank.