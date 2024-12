In der Weintraubenstraße in Köthen haben bisher unbekannte Täter versucht, gewaltsam in ein Geschäft für Schmuck einzudringen.

Einbruchsalarm ausgelöst: Diebe wollen in Schmuckgeschäft in Köthen eindringen

Köthen/MZ. - In der Weintraubenstraße in Köthen haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag, 6. Dezember, versucht, gewaltsam in ein Geschäft für Schmuck einzudringen. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Dabei sei der Einbruchsalarm des Geschäfts ausgelöst worden.

Diebesgut konnte durch die unbekannten Täter nicht erlangt werden, jedoch verursachten diese einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.