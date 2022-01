Einbruch in Förderschule in Köthen - Fährtenhund nimmt Spur der Täter auf

Köthen/MZ - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen in die Förderschule Dr.-Samuel-Hahnemann in der Lelitzer Straße in Köthen eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam den Zutritt, mehrere Türen und Fenster wurden angegriffen und beschädigt. Diverse Gegenstände wurden entwendet und zum Abtransport bereit gelegt. Offenbar wurdn die Täter dann aber gestört und flüchteten.

Wie die Polizei mitteilte, kam an der Schule ein Fährtenspürhund zum Einsatz, da es sich hier um einen frischen Tatort handelte. Die Ermittlungen zu dem Einbruch dauern derzeit noch an.