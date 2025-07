Kriminelle haben eine Autowerkstatt in der Leipziger Straße in Köthen heimgesucht.

Einbruch in Autowerkstatt in Köthen - Einbrecher reißen Gaszähler von der Wand

Ein Gaszähler wurde in Köthen von der Wand gerissen.

Köthen/MZ. - Kriminelle haben bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt in der Leipziger Straße in Köthen einen Gaszähler von der Wand gerissen und gestohlen. Dabei seien der Gasanschluss und das Mauerwerk der angrenzenden Wände beschädigt worden, teilte das Polizeirevier mit.

Um in die Werkstatt zu gelangen, hätten die Einbrecher in der Nacht zu Dienstag eine Tür aufgebrochen. Extra herbeigerufene Mitarbeiter eines Energieversorgers hätten festgestellt, das kein Gas ausgeströmt sei. Der Schaden betrage rund 2.600 Euro, die Kripo sicherte Spuren.