Weißandt-Gölzau/MZ. - Unbekannte Einbrecher haben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen Hund gestohlen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier in Köthen drangen die Täter am Mittwoch – trotz der Anwesenheit einer Bewohnerin – in ein Einfamilienhaus in der Crücherner Straße in der Gemeinde Osternienburger Land ein, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten.

Entwendet wurde ersten Angaben der Polizei zufolge eine Hundetransportbox sowie ein Rauhaardackel. Trotz zeitnaher Absuche des Grundstücks blieb das Tier verschwunden. Die Tatzeit kann zwischen 17 und 17.30 Uhr eingegrenzt werden. Der Umfang des Gesamtschadens liegt bei circa 1.100 Euro.