Neueröffnung „Ein schönes Gefühl“ - Fielmann ist nach Filial-Umbau wieder zurück am Kugelbrunnen in Köthen

Der Bitterfelder Kay Nießner (42) leitet die Fielmann-Filiale am Köthener Kugelbrunnen, die nach dem Umbau jetzt wieder geöffnet hat. wie er zu Fielmann kam. Was er an „seiner“ Filiale schätzt.