Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Köthen sind zwei Personen schwer verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden, auch die Freiwillige Feuerwehr rückte aus.

Ein Mann und eine Frau schwer verletzt: Kollision in der Geuzer Straße am Mittwochmorgen

Unfall in Köthen

Köthen/MZ. - Ein Mann und eine Frau sind schwer verletzt worden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Geuzer Straße in Köthen zugetragen hat.