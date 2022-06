„Ein Knochenjob“: Marcel Schiefelbein aus Köthen prangert schlechte Arbeitsbedingungen in Pflege an

Marcel Schiefelbein aus Köthen prangert die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche an und stößt damit auf große Resonanz.

Köthen/MZ - Marcel Schiefelbein erinnert sich noch gut an die ersten Corona-Monate. Als Pflegekräften mit Applaus für ihren Einsatz gedankt wurde. Als Versprechen aufkamen, dass in der Pflege was passieren soll. Was seitdem passiert ist? Nichts. Abgesehen von einer Bonuszahlung.