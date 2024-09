Radegast/MZ. - Manchmal formuliert er gerne drastisch. „Wenn wir das jetzt versauen, hat es sich erledigt. Dann kriegen wir keinen Laden mehr in Radegast“, sagt Ortsbürgermeister Jörn Mozdzanowski am Dienstagabend in der Radegaster Kirche. Etwa 150 Leute sind gekommen, um sich anzuhören, wie das gehen könnte: ein neuer Laden für Waren des täglichen Bedarfs in ihrem Ort.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.