Köthen/MZ. - Am 14. April 2024 unterbricht die Polizei in Zörbig die Autofahrt eines 20-Jährigen aus Ramsin. Das Auto ist nicht versichert. Dieser Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde am Dienstag vor dem Köthener Amtsgericht verhandelt. Der Angeklagte habe bereits mehrere Monate lang keine Versicherung gezahlt. Diese galt damit als gekündigt. Der heute 21-Jährige war außerdem mit einem Blutalkohol von 0,36 Promille unterwegs – und noch in der Probezeit.

