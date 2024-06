Studenten der Hochschule Anhalt haben ihre Entwürfe für das Familienzentrum in Kleinpaschleben präsentiert. Sie versuchen, noch mehr aus dem Gebäude rauszuholen.

Ehemalige Grundschule beleben - Studenten präsentieren Entwürfe für Familienzentrum in Kleinpaschleben

Kleinpaschleben/MZ. - Ein lebendiges Dorfzentrum. Als Treffpunkt, der Generationen verbindet. So stellen sich Mohamad Barakat und Waleed Alshaar das Familienzentrum in Kleinpaschleben vor. Sie wollen, dass das Gebäude an der Zabitzer Straße zu einem Anziehungspunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird.